ps4本体set＋おまけソフト3枚

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PlayStation 4 グレイシャー・ホワイト (CUH-1200AB02)【メーカー生産終了】

SONYPlayStation4CUH-1000A型番PlayStation4CUH-1000Aブラック【商品状態】◾︎本体、コントローラー共に多少の小傷はありますが動作良好です。・データはフル初期化済みです。・箱無しとなります。【内容物】・本体・純正コントローラー・電源ケーブル・HDMIケーブル・USBケーブル▪️ソフトもおまけで付いていますので、直ぐに遊べます。不具合などは一度もありませんでした。あくまで中古品ですのでご理解ある方の購入お願いします。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ