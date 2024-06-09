Newニンテンドー3DS LL ブラック　【動作確認済】

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商品詳細
Newニンテンドー3DSLLブラックソフトを入れての動作確認済です。各ボタン類正常に反応致しました。本体のみの出品となります。（タッチペンありますが、純正ではありません。）充電器は付属致しません。下液晶ですが、擦り傷が目立ちます。画像を確認してください。プレイ中に気になることはありませんでした。
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