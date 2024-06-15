バトルガレッガ Rev.2016 PS4 海外限定版 レコード未開封

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商品詳細
開封済みのものもほぼ触っていませんゲームも一度のみプレイ生産数はで2000個のみですPS4ゲームソフト米国セガサターン型専用ケース（未使用）CDサウンドトラック（未使用）ピンバッジ（未使用）取扱説明書、チラシ、インストのレプリカセット（未使用）アートハガキ5枚セット（未使用）レコードサウンドトラック(未開封)BATTLEGAREGGAREV.2016LIMITEDRUNGAMESSPECIALEDITION
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