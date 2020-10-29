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商品詳細
値下げしました！激レア！「ブレイド2」劇場版パンフレット！公開時に一部の劇場で販売されましたが、直ぐに発売中止となってしまいました。なので世の中に出回っておりません。激レアアイテムとなります。#ブレイド
http://narcologia.ru/goods/traverse173426.html
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