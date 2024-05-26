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【早い者勝ち】NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 新型 本体
商品番号 L55554182535
商品名

【早い者勝ち】NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 新型 本体
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 11,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(ᵕᴗᵕ)即購入OKコメントがあっても、購入していただいた方を優先しますのでご了承ください。あまり使う機会がなかった為出品します。バッテリー持続時間が長くなった新モデル付属品全て揃っております。動作確認済み外箱に傷が見られます(画像4枚目参照)本体、アダプター部分、液晶裏に、写真のような細かな傷が画像以外にも数箇所見られます(画像5枚目、8枚目参照)ACアダプターのコードに傷が見られます(画像6枚目参照)液晶部分に写真には写りにくいのですが、細かな傷が見られます(画像8枚目参照)ジョイコンのレッドの裏に傷が見られます(画像9枚目参照)梱包袋のプチプチに破けが見られます。こちらの商品はすり替え防止の為、いかなる理由でも返品は出来ません。できる限り見落とさないように検品しておりますが、あくまで素人管理の為ご理解頂ける方のみご購入をお願いしております。まだまだ使用できる為、出品させていただきます何かご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください(ᵕᴗᵕ)NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂バッテリー強化版#Nintendoニンテンドースイッチ本体
http://narcologia.ru/goods/monophonic868012.html
http://narcologia.ru/goods/moisture611269.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper755109.html
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