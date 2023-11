DEATH NOTE デスノート　DVD 全巻セット

商品をご覧いただき、ありがとうございます。DEATHNOTEデスノート DVD全13巻セット以下、取り引きに関しての注意事項を記載致します。内容をしっかり理解した上でご検討ください。レンタル落ちの商品になりますので、ディスクのキズや中心部の割れ、パッケージの色褪せ破れ、コピー等がある場合があります。気になる方は必ず購入前にコメントください。状態確認致します。簡単な再生確認はしていますが、全ての再生確認はしていません。最初から最後までの確認は時間的にほぼ不可能です。ご理解ください。※動作に音飛びや映像飛び、停止など再生不良がある場合は、ディスクのクリーニングや研磨など各自でお願い致します。※こちらでは再生しても、ご購入者様の方では全く再生できないことがあります。私自身も経験がありますが、再生機器との相性だと思われます。DVDの特性上、再生に関しての保証は一切致しかねます。再生状態に不満がでる方は購入をお控えください。過去の取り引きの中でごく一部のご購入者様から再生に関して、クレームがありますが、レンタル落ちの商品のためリスクがある商品であるということをご理解ください。レンタル落ちのDVDはセル版に比べて安価ですが、状態はあまりよくありません。完璧を求める方はレンタル落ちではなく、新品セル版をお買い求めください。【返品に関して】・再生不良→送料は購入者負担・再生不良以外→送料は出品者負担※中身が違う、ディスクが足りないなど発送前に検品していますので、中身がちがったり、ディスクが足りないことは過去に一度もありません。写真のとおりパッケージ及びディスクを発送致します。発送の際DVD保護の為、レンタルケースを梱包材として使用し発送する場合がございます。梱包材としてのケースのため、全てのジャケットにケースが付く訳ではありません。新品同様をお求めの方はご遠慮ください。上記の内容をご理解いただける方のみご検討ください。ここまで長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。気になる点などありましたら、お気軽にコメントください。他にもいろいろ出品していますので、ご覧ください。よろしくお願い致します。



