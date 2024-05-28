

中平卓馬『サーキュレーション－－日付、場所、行為』



中平卓馬『サーキュレーション－－日付、場所、行為』



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画像の6枚目にあるように、本書をカバーから出し入れした時についてしまった小さな折れと、経年劣化による擦れなどがございます↓本書説明1971年、パリ。世界各国から若い芸術家たちが参加したビエンナーレを舞台に、中平卓馬は「表現とは何か」を問う実験的なプロジェクトを敢行する。「日付」と「場所」に限定された現実を無差別に記録し、ただちに再びそれを現実へと「循環」させるその試みは、自身の写真の方法論を初めて具現化するものだった。収録写真モノクロ257点320ページ、A5判変型、ケース入ブックデザイン服部一成