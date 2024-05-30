SEVENTEEN ジョシュア FALLIN’FLOWER トレカ

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商品詳細
即購入可能○コメント不要です✖︎あくまでも一度人の手に渡ったもので中古品になります。その点ご理解いただける方のみお取引お願いいたします。コメントがあった場合、仕事の兼ね合いでご返信が遅くなることがございます。ご了承くださいませ。#生涯カラット(こちらで検索すれば他の商品ヒットします★◇SEVENTEENジスジョシュアFALLIN’FLOWERトレカ(HMV特典と２枚セット)⚠︎注意事項⚠︎自宅保管の為、初期傷等ある場合もございますので、気になる方や神経質方はご購入をお控え下さい。スリーブに入れて保管しておりますが、素人保管になりますので、ご理解頂ける方のみ購入お願い致します。※受け取ってからの傷等のお問い合わせはご了承ください。必ずご理解いただいてからご購入をお願いいたします。らくらくメルカリ便スリーブ、硬貨ケースに入れて防水して発送予定他に何か質問があれば、お気軽にコメントしてください。#SEVENTEEN#ホンジス#ジョシュア#セブチ#FALLIN’FLOWER#舞い落ちる花びら#HMV特典#セブチトレカ#生涯カラット
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