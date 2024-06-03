56冊セット Oxford Reading Tree ステージ1～3

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こちらお値引き不可とさせていただきます。オックスフォードリーディングツリーのセットです。全部で56冊になります。昨年息子に購入したのですがほとんど私用しませんでしたのでかなり美品かと思います。ステージごとに収納できる透明ケースもついています(写真2枚目)。中古の素人検品です。ご了承の上お買い上げください。◾️ステージ1(レベル1と2のセット)全24冊ネイティブ対象3才～⭐︎Phonicsをベースに読めるお話12冊⭐︎日常使う言葉が多く使われるお話12冊◾️ステージ2(レベル3と4のセット)全16冊ネイティブ対象4才～⭐︎Phonicsをベースに読めるお話8冊⭐︎日常使う言葉が多く使われるお話8冊◾️ステージ3(レベル5と6のセット)全16冊ネイティブ対象5才～⭐︎Phonicsをベースに読めるお話8冊⭐︎日常使う言葉が多く使われるお話8冊英語教材英語多読フォニックスphonicsreadwithoxford