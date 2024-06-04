こちらはYOUPAPERシリーズの掲載ページです。1ページがタブロイド（約A3サイズ）と大型です。お部屋のポスターやスクラップブック用の写真に人気です。またインタビュー掲載のある物は記事も楽しめます。在庫に限りのある品のためご希望の方はお早めにどうぞ。※お安く出品しておりますので価格交渉はご遠慮ください。※複数落札いただいた場合は同梱発送となります。※二つ折りの為、発送サイズはA4サイズとなります。※傷・汚れまた黄ばみがある場合もございます。※発送は雨などにも濡れないように透明なPPフィルムに入れた品物を更に中身の見えない封筒に入れて発送いたします。発送連絡から平日3-5日程度で到着いたします。#荒木宏文#新木宏典



【数量限定セット】荒木宏文さん掲載24ページ（約A3サイズ） #2184-



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