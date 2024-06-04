最終出品削除→1点限りレア‼️BTS SOWOOZOO 公式限定 ピアス

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商品詳細
公式で購入したものです。今現在売られていません。レアな品になります。1点しかない為迷っています。早い物がちです。#いいね入りません‼️#メンバー着用[SOWOOZOO]EARRING立体感のある厚さのピアスで、片方には小宇宙アイコンパターンが、もう片方は、SOWOOZOOレタリングロゴが刻まれており、左右を問わず2wayで着用できるアイテムです。ピアスの先には「613」がポイントとして刻まれており、ディテールまでこだわりました。-サイズ(mm)：20*20*3#BTS#bts#韓国アイドル#バンタン#ピアス#kpop#韓国ピアス#ブランド
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