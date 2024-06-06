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宇津柳石 掛軸 肉筆 絹本 伊勢海老
商品番号 C53715116234
商品名

宇津柳石 掛軸 肉筆 絹本 伊勢海老
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。肉筆寸法:全体幅44.8cmx長さ193.4cm本紙幅28.3cmx長さ117.3cm材質:絹軸先:骨重さ:300g状態:シミ、シワ、傷み、折れ、反り、穴があります。（あくまで主観になります。参考程度にお考え下さい。できるだけ写真でお伝えするように心がけておりますが、全てを写真でお伝えすることは出来かねます。また経年劣化など、中古であるとのご認識の上、ご購入下さい。追加の写真をご希望でしたらご連絡ください。）私にはこちらに関する専門知識がございませんので、真贋保証はできかねます。ご了承くださいませ。日時指定などございましたらご購入時にご連絡下さい。宜しくお願い致します形式...掛け軸・掛軸
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