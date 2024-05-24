川上澄生　硝子絵集　1971年

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商品詳細
川上澄生 硝子作品集赤い文字で家蔵本と書き込みがございます。家蔵本として大切にしていました。経年自宅保管品ですがとも箱に入っていましたので年代物のわりにはキズやよごれはございません。大切に保管されていましたがあくまでも中古品です。神経の細やかな方はご遠慮ください気になるところは写真に写しました。写真がすべてです。見落としがございましたらご容赦ください。サイズ 縦27横26厚み3.5素人採寸で多少の誤差がございましたらお許しください。ご質問がございましたらコメント宜しくお願いいたします。送料は無料です。ゆうゆうメルカリ便で発送予定しています。
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http://narcologia.ru/goods/recycling84314.html
川上澄生硝子絵集
川上澄生硝子絵集 - 月吠文庫(げっぽうぶんこ)
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