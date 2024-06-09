キャプテン翼　小学生編　中学生編　15枚セット　1巻〜21巻　抜けあり

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あそびなんかじゃない あそびなんかじゃない

キャプテン翼のDVDになります。1巻から21巻と記載しておりますが、写真でご覧の通り、4.5.7.9.16.18巻がありません。全部で15巻セットになりますのでご了承ください。●こちらはレンタル落ちになります。レンタル用のシール、印等ありますので写真でご確認お願いいたします。●ケースに傷はありますが、大事に聞いていたので傷は少ない方だと思います。●出品にあたり、当方の環境で再生し、音飛び等異常がない事は確認済みです。●返品、返金はお断りしますのでご理解の上ご購入お願いいたします。