新品未開封品　amiibo リュウ(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ)

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新品未開封品 amiiboリュウ(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ)任天堂JAN 4902370531411購入後、ビニール袋に入れて暗所に保存しておりました。紫外線等による色褪せは最小限に抑えられていると思います。午前中にご購入完了分は即日出荷いたします。但し水曜日は発送できません。製品サイズ‏:‎7.48x5x3.62cm;0.28g発売日‏:‎2016/4/28商品モデル番号‏:‎NVL-C-AACH