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新品未開封品　amiibo リュウ(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ)
商品番号 T51511538913
商品名

新品未開封品　amiibo リュウ(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ)
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 1,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封品　amiiboリュウ(大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ)任天堂JAN　4902370531411購入後、ビニール袋に入れて暗所に保存しておりました。紫外線等による色褪せは最小限に抑えられていると思います。午前中にご購入完了分は即日出荷いたします。但し水曜日は発送できません。製品サイズ‏:‎7.48x5x3.62cm;0.28g発売日‏:‎2016/4/28商品モデル番号‏:‎NVL-C-AACH
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