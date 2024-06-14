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【美品・レア】キューピー人形　11体　まとめ　最大約53cm　緑羽　昭和レトロ
商品番号 J26084930291
商品名

【美品・レア】キューピー人形　11体　まとめ　最大約53cm　緑羽　昭和レトロ
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 6,075 円
在庫状況 あり

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商品詳細

緑羽の稀少品一番大きいサイズが全長約53cmの特大サイズのキューピーちゃんです。全11体のお纏め売りです。サイズのバリエーションがあり、とてもキュートです。多少の汚れがあるものもありますが、全体的には美品です。#キューピー　#キューピー人形　#特大キューピー　#特大キューピー人形　#キューピーちゃん　#キューピードール　#レトロ　#昭和レトロ　#当時物　#骨董　#骨董品　#ヴィンテージ#アンティーク　#アンティークドール　#レトロポップ　#レトロ人形　#人形　#ドール
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