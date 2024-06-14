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- 【美品・レア】キューピー人形 11体 まとめ 最大約53cm 緑羽 昭和レトロ
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商品詳細
緑羽の稀少品一番大きいサイズが全長約53cmの特大サイズのキューピーちゃんです。全11体のお纏め売りです。サイズのバリエーションがあり、とてもキュートです。多少の汚れがあるものもありますが、全体的には美品です。#キューピー #キューピー人形 #特大キューピー #特大キューピー人形 #キューピーちゃん #キューピードール #レトロ #昭和レトロ #当時物 #骨董 #骨董品 #ヴィンテージ#アンティーク #アンティークドール #レトロポップ #レトロ人形 #人形 #ドール
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