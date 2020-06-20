【メガドラ34】クルードバスター

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商品詳細
【商品説明】30年ほど前に購入し保管していましたメガドライブ本体実機にて起動確認済です【商品の状態】◆ケース・・・△並品◆説明書・・・〇良品(裏表紙のみ△)◆ソフト・・・△並品当方の環境で起動確認が出来ていますので返品等は致しかねます#実家保管のメガドライブソフト約100本を順次出品#メガドライブ#セガ*************************************************【商品の状態説明】◎美品（使用感が少ない、きれい）〇良品（目立たないキズやスレ）△並品（比較的目立つキズやスレや汚れ）×難あり（破損・汚れがひどい）*************************************************
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