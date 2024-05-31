【THE ALFEE】Blu-ray　2017・2日目　夏フェスタ

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商品詳細
THEALFEE【Blu-ray】BestHitAlfee2017夏フェスタYOKOHAMAARENA30JULY.20171枚(157分)●セットリスト：写真3、4枚目をご覧ください。●状態：キズはありませが、日常使用でついた細かいスレはございます。再生確認済み 注）元々、ケースの真ん中のPUSHの部分が(？)が固く、ディスクが取り出しにくいです。こちらの商品は壊してませんが、今まで何個も同型のケースの、PUSH部分壊し、不織布のケースに入れて使用していました（^^;）お気をつけくださいませ。●あくまで、中古品になりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。#THE_ALFEE#THEALFEE#アルフィー人気グループ...THEALFE
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