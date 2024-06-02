廃盤 美品 CD JUDY AND MARY 完全生産限定 シングルコレクション

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商品詳細
「15thANNIVERSARYCOMPLETESINGLEBOX」JUDYANDMARY定価:￥18857「15thAnniversaryCompleteSingleBox」【完全生産限定盤】伝説のモンスターバンド、JUDYANDMARYのデビュー15周年を記念して、全てのシングルをコンプリートしたBOXSETが登場!!もはや手に入れることのできない初期8cmシングルから、完全限定盤だったラストシングル「PEACE」まで、全22枚のシングルを12cm化・紙ジャケ化で完全収録。歌詞カード付き。未開封のオマケシール付き。Tシャツは付属しません。即購入歓迎です。中古品であることをご理解ください。まとめ買いはお気持ちお値下げします。他にも邦楽・洋楽を厳選したCD・DVD・Blu-rayを出品しております。よろしければ↓のハッシュタグをご覧下さい。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ #Genchan_Best_Music #Genchan_Shopping_Store ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑CDDVDBlu-rayブルーレイ邦楽洋楽BGMオリジナルサウンドトラックドライブベストBEST廃盤アニメ結婚式ウェディングソングブライダル懐メロ音楽集musicミュージック
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Judy And Mary – J・A・M (1994, CD) - Discogs