

マーチング全国大会 高等学校金賞団体 2008 ❗️日本マーチングバンド協会主催 マーチング全国大会 高等学校金賞団体 2008 ❗️日本マーチングバンド協会主催



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値下げしました❗️フォロー割引あり❗️ご覧いただきありがとうございます！#ヒデ格安ブランドショップ※吹奏楽連盟主催ではなく日本マーチングバンド協会主催❗️2008年のマーチングバンド全国大会高等学校の部金賞受賞団体12校の演奏演技収録の2枚組DVDです❗️※新品、未開封です❗️その為ケース内部の画像はお見せできません❗️今は学校が無くなった天理教高等学校の特別演奏などの演奏が収録されている貴重な一枚です❗️マーチングファンの方は是非お求めくださいませ！※購入後のクレーム、キャンセル、返品はDVD自体に問題がある時以外は対応しかねます。画像をよく確認の上ご購入をお願いいたします❗️何かありましたら、お気軽にお問合せくださいませ！よろしくお願いします！.