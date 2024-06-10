金庸 鹿鼎記 初版本　全8巻セット ハードカバー

鹿鼎記全8巻セット金庸/岡崎由美/小島瑞紀定価:￥16,720(税込)長期間自宅保管していました。初版本です。新刊が出るのを楽しみに予約購入していました。外側は全体的に焼け、シミ、汚れがありますが文面は綺麗です。6巻は帯がありません。3巻は表紙の右上に破れがあります。(写真をご参照下さい)几帳面な方は御遠慮くださいm(__)m送料の関係で全巻セットで宜しくお願い致します！#鹿鼎記#金庸#金_庸#岡崎由美#岡崎_由美#小島瑞紀#小島_瑞紀#本#中国小説#中国ドラマ化小説#外国文学／小説・物語



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