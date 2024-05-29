【美品】横溝正史 金田一耕助シリーズ DVDコレクション 31巻セット

【ご案内】●売上の一部を動物愛護団体へ寄付させていただきます。●国税庁の電子帳簿保存法を遵守した確定申告後に寄付をしております（経費等を差し引き後の約15%）【商品内容】●DVD31枚【商品状態】●DVDは複数機による動作確認済みで非常に綺麗な盤面状態です。（パソコン・PS4にて動作確認）●ケースに小傷等があります。【収録内容】●「犬神家の一族上」●「犬神家の一族下」●「八つ墓村上」●「八つ墓村下」●「獄門島上」●「獄門島下」●「本陳殺人事件」●「悪魔が来りて笛を吹く上」●「悪魔が来りて笛を吹く下」●「悪魔の手毬唄上」●「悪魔の手毬唄下」●「女王蜂」●「仮面舞踏会上」●「仮面舞踏会下」●「三つ首塔上」●「三つ首塔下」●「仮面劇場上」●「仮面劇場下」●「迷路荘の惨劇」●「黑猫亭事件」●「不死蝶」●「真珠節」●「夜歩く」●「病院坂の首縊りの家」●「獄門島の首」●「八つ墓村」●「殺人鬼」●「トランプ台上の首」●「獄門島」●「死仮面」●「ミイラの花嫁」【コメント】●約3,000分収録されている事件の数々！金田一耕助シリーズ通の方はもちろん、ビギナーの方や外国の方々までを金田一耕助ワールドへと誘います。●全巻セットではございませんが、金田一耕助シリーズは各DVDで事件が完結するのでお楽しみいただけます。【発送方法】●衝撃・濡れ対策を厳重に行い営業所より直接発送を行います（一部の地域を除いて明日到着可能です。）



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