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sumika スミカ ピック
商品番号 H82653321893
商品名

sumika スミカ ピック
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 6,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

sumikaのVo.片岡健太さんがライブ中投げられたものです。本人が使用してたものなので汚れや傷があります。ファンの方にお譲りします。値下げはいたしません。取り置きもお断りします。セットで安くなることはございません。よろしくお願いします。別のピックもございますのでご覧ください。質問があればコメントお願いします。グッズ種類···その他
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