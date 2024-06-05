sumika スミカ ピック

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商品詳細
sumikaのVo.片岡健太さんがライブ中投げられたものです。本人が使用してたものなので汚れや傷があります。ファンの方にお譲りします。値下げはいたしません。取り置きもお断りします。セットで安くなることはございません。よろしくお願いします。別のピックもございますのでご覧ください。質問があればコメントお願いします。グッズ種類···その他
http://narcologia.ru/goods/flight913228.html
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http://narcologia.ru/goods/troupe26611.html
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