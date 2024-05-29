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TAEMIN 2ND CONCERT 1001101 Blu-ray おまけ付
商品番号 V68395296259
商品名

TAEMIN 2ND CONCERT 1001101 Blu-ray おまけ付
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 5,904 円
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商品詳細

TAEMIN2NDCONCERT1001101INJAPAN20192020COUNTDOWNLIVE完全限定生産盤FC限定！Blu-ray+フォトブック(100P)付き\u003cBlu-ray詳細\u003eテミン初のカウントダウンライブとなったTAEMIN2NDCONCERTT1001101inJAPAN2019年12月31日@大阪城ホール公演を、全曲ノーカット編集にて収録した完全生産限定アイテム！収録内容：LIVE本編（全19曲）+Encore（全5曲）　全24曲収録特典映像：BehindTheScenesofTAEMIN2NDCONCERT[T1001101]inJAPANPHOTOBOOK：ライブ及びバックステージを撮影したスペシャル・フォトブック（100P）一回再生後、自宅保管あくまで中古品であること、ご了承下さい※フェルト缶バッジは、箱のみです！\u003cおまけ\u003e・オリジナルマスクケース（未開封）・ニューイヤープロップス（未開封）×バラ売り#テミン#SHINee#T1001101
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