【直筆サイン】リトグリ　君に届くまで　初期メン芹奈サイン

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商品詳細
2019年5月に大阪・くずはモールで行われた「君に届くまで 発売記念イベントミニライブ」にて、特典会の際、元メンバーの芹奈さんにサインをして頂いたものです。CDケースに傷がある箇所がございます。
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アウトレット特売 【直筆サイン】リトグリ 君に届くまで 初期メン芹奈 ...
アウトレット特売 【直筆サイン】リトグリ 君に届くまで 初期メン芹奈 ...
アウトレット特売 【直筆サイン】リトグリ 君に届くまで 初期メン芹奈 ...
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リトグリ サイン入りCD まとめ売り-
LittleGleeMonster リトグリ 芹奈 サイン入りカード | フリマアプリ ラクマ
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一部予約販売中】 メンボーズ 雨にぬれても マキシCD 邦楽 - citymap ...