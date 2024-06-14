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【直筆サイン】リトグリ　君に届くまで　初期メン芹奈サイン
商品番号 Y18041512320
商品名

【直筆サイン】リトグリ　君に届くまで　初期メン芹奈サイン
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年5月に大阪・くずはモールで行われた「君に届くまで　発売記念イベントミニライブ」にて、特典会の際、元メンバーの芹奈さんにサインをして頂いたものです。CDケースに傷がある箇所がございます。
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【直筆サイン】リトグリ　君に届くまで　初期メン芹奈サイン
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【直筆サイン】リトグリ　君に届くまで　初期メン芹奈サイン
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【直筆サイン】リトグリ　君に届くまで　初期メン芹奈サイン
アウトレット特売 【直筆サイン】リトグリ 君に届くまで 初期メン芹奈 ...
【直筆サイン】リトグリ　君に届くまで　初期メン芹奈サイン
アウトレット特売 【直筆サイン】リトグリ 君に届くまで 初期メン芹奈 ...
【直筆サイン】リトグリ　君に届くまで　初期メン芹奈サイン
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【直筆サイン】リトグリ　君に届くまで　初期メン芹奈サイン
アウトレット特売 【直筆サイン】リトグリ 君に届くまで 初期メン芹奈 ...
【直筆サイン】リトグリ　君に届くまで　初期メン芹奈サイン
アウトレット特売 【直筆サイン】リトグリ 君に届くまで 初期メン芹奈 ...
【直筆サイン】リトグリ　君に届くまで　初期メン芹奈サイン
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【直筆サイン】リトグリ　君に届くまで　初期メン芹奈サイン
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