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キャンディーズ/キャンディーズ1676日　新品、未開封　CD
商品番号 K77484581882
商品名

キャンディーズ/キャンディーズ1676日　新品、未開封　CD
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 13,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「キャンディーズ/キャンディーズ1676日」キャンディーズ　CDサンプル盤定価:￥7000こちら貴重な新品、未開封品になります。写真4で確認できますがプラスチックケースに少し割れがある様です。未開封なのでしっかりは確認できていません。また外のビニールは多少経年劣化が見られます。#キャンディーズ#CD・DVD#EVILCD#昭和アイドル　#昭和レトロ#昭和歌謡曲
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