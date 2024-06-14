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商品詳細
「キャンディーズ/キャンディーズ1676日」キャンディーズ CDサンプル盤定価:￥7000こちら貴重な新品、未開封品になります。写真4で確認できますがプラスチックケースに少し割れがある様です。未開封なのでしっかりは確認できていません。また外のビニールは多少経年劣化が見られます。#キャンディーズ#CD・DVD#EVILCD#昭和アイドル #昭和レトロ#昭和歌謡曲
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キャンディーズ/キャンディーズ1676日 新品、未開封 CD-eastgate.mk
キャンディーズ1676日
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