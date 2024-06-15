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安宅産業六十年史
商品番号 P11616398847
商品名

安宅産業六十年史
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書棚に眠っていた本です。廃棄するには、もったいないのでご利用される方がいらっしゃいましたら、お譲りいたします。外箱に汚れなど経年による劣化はございますが、本体は綺麗です。昭和43年10月30日発行1041ページ　安宅産業社史編集室
http://narcologia.ru/goods/forthcoming581692.html
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