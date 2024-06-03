千葉修司　アホでもガッポリ儲かる経営者養成塾　DVD 教材テキスト　CDセット

#GRACEショップの出品一覧はこちら【千葉修司 アホでもガッポリ儲かる経営者養成塾 DVD教材セット テキスト CDセット】定価385000円で購入【商品内訳】☆DVD(トールケース×1)アホでもガッポリ儲かる経営者養成塾・講座映像 第１講～12講(DVD12枚)☆CD(トールケース×1)アホでもガッポリ儲かる経営者養成塾・講座音声(1.5倍速)第１講～12講(CD12枚)☆付属データ及びDVD(トールケース×1)付属データ内容CD1枚 講座用PowerPointデータ第1講～12講分(pptファイル12セット) 名刺データ DVD1枚 (神通力を使って宇宙へ行こう！)☆A4冊子 講座にて使用のファイル(A4版冊子 全12冊) 第1講表紙が撮影時に少し破れてしまいました！ 未使用品になります！ テキスト、DVD共に使用していません。#GRACEショップの出品一覧はこちら



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