

Wiiリモコン モーションプラス クッパ ヨッシー 箱付き 動作確認済み Wiiリモコン モーションプラス クッパ ヨッシー 箱付き 動作確認済み



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ご覧頂きありがとうございます。即購入大歓迎です☆WiiWiiUで使えるリモコンのモーションプラスのクッパとヨッシーバージョンの2点セットになります。箱と説明書付き。ジャケットはありません。ヨッシーの方に少し箱に汚れがありますが、比較的状態は良い方かと思います。Wii本体で各ボタンの動作を確認しました。ランプも光り、各ボタンともに正常に動きました。必ず画像をよくご確認の上、ご検討よろしくお願い致します。発送はプチプチに巻いて送らせて頂きます。バラ売り不可でお願い致します。#nintendowiiwiiumasakogames管-37