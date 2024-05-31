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Wiiリモコン　モーションプラス　クッパ　ヨッシー　箱付き　動作確認済み
商品番号 I73856732329
商品名

Wiiリモコン　モーションプラス　クッパ　ヨッシー　箱付き　動作確認済み
ブランド名 ウィー
特別価格 税込 2,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。即購入大歓迎です☆WiiWiiUで使えるリモコンのモーションプラスのクッパとヨッシーバージョンの2点セットになります。箱と説明書付き。ジャケットはありません。ヨッシーの方に少し箱に汚れがありますが、比較的状態は良い方かと思います。Wii本体で各ボタンの動作を確認しました。ランプも光り、各ボタンともに正常に動きました。必ず画像をよくご確認の上、ご検討よろしくお願い致します。発送はプチプチに巻いて送らせて頂きます。バラ売り不可でお願い致します。#nintendowiiwiiumasakogames管-37
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