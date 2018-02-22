≪帯付・PS≫ベストプライス Light Fantasy外伝 ニャニャンがニャン

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ベストプライス版です。ＳＦＣで人気を博したほのぼのＲＰＧ『ライトファンタジー』シリーズの外伝がＰＳに登場。６０種類のコミカルアニメーションを搭載した「フリコマアクションバトル」など独自の要素が満載。猫の村に住む落ちこぼれ少女・ニャニャンとなり、成人するのに必要な能力「スケコマ」を身につけるべく、妖精と一緒に冒険しよう。ゲームコレクターの方やレトロゲーム実況者の方は、この機会にいかがでしょうか⁉️起動確認済みです。一部色あせあり。それ以外は、状態良いと思います。その他の状態の詳細は画像でご確認下さい。⬇️他にもゲームを出品しているので興味ある方はしたのリンクをクリック。#RIN出品ゲーム#RIN出品PSゲームまとめて購入していただける方には、お値引きさせていただきます。#懐古#レトロ#PS#プレステ#ゲーム#実況#コレクション