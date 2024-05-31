★ひょ 研究室の窓から / 三宅泰雄 / 水曜社

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他にも2000冊ほど出品中＝【#そるてぃ書店】目次＝#写真2枚目以降毎度ありがとうございます。古本につき読書用とお考え下さい。この他にも小説、思想書、人文書、エンタメ、SF、ミステリ、古雑誌など出品しております。#二千二十二十【著者紹介】三宅泰雄（みやけやすお、1908年4月17日-1990年10月16日）は日本学者。東京教育大学教授。岡山県岡山市にて誕生。岡山県立岡山中学校、静岡県立静岡中学校、静岡高等学校(旧制)を経て、1931年東京大学理学部化学科を卒業。北海道大学理学部助手、中央気象台、同台研究部（戦後はそのまま気象庁・同庁気象研究所に改称）勤務。1940年東京大学にて、「西部北太平洋の海洋科学」の論文で理学博士号を取得。1957年、東京教育大学教授。1954年のビキニ事件を発端にビキニ周辺海域・大気の放射能汚染を調査、研究し、高い評価を得た。以後、海洋や大気の放射能汚染の危険性を訴えつづけた。第五福竜丸の船体の保存にも尽力。また、地球化学研究協会を設立し、日本海洋学会会長（1975-1978）、日本地球化学会会長などを務めた。地球化学研究協会が贈る「三宅賞」にその名を残す。三宅泰雄『死の灰と闘う科学者』岩波新書、1972年。ISBN978-4004111078三宅泰雄、檜山義夫、草野信男著、第五福竜丸平和協会編『ビキニ水爆被災資料集』東京大学出版会、1976年、742頁。ISBN978-4-13-056012-2（新装版ISBN978-4130501835）三宅泰雄『三宅泰雄科学論集全4巻』水曜社、1978年。三宅泰雄『戦争と平和と科学者と』水曜社、1984年。などの著書がある#サイエンス・テクノロジー#エッセイ集#そるてぃ書店#地球科学#オレンジの本棚#海洋