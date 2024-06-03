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商品詳細
2冊セット売りです。98年99年に購入した物になります。①の方は最後のページに切り取ったような跡があります。見る分には問題ないかと思います。2冊とも初版です。バラ売り不可「大貝獣物語ザ・ミラクルオブザ・ゾーン公式カードゲームブック」講談社定価:-#講談社#本#生活／諸芸・娯楽MOZ/moz/ミラクルオブザゾーン/大貝獣物語/魔神ダーク/全能の神/封印の壺//
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