掛軸　【模写】　晴川 法眼　【茄子】　狩野 晴川院　掛け軸　骨董品

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【模写】 晴川法眼 【茄子】 狩野晴川院 掛け軸（紙本 人が書いたもの 印刷ではありません）【状態】骨董品 古い掛け軸です。経年の劣化 シワ オレ シミ等があります。普通に掛けてお使いいただけるように修理してあります。【サイズ】 たて １６４ｃｍ よこ ３７ｃｍ180615 M コ87 掛軸 【模写】 晴川法眼 【茄子】 狩野晴川院にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。