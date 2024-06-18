Da-iCE「SiX」〈初回生産限定スペシャルBOX盤（+2Blu-ray）〉

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Da-iCE「SiX」〈初回生産限定スペシャルBOX盤（CD+2Blu-ray）〉・スペシャルBOX仕様2021年1月20日発売定価:￥14,080#DaiCE#Da_iCE#CD#邦楽#限定盤#結婚式BGM\"五感で感じるエンターテインメント\"をコンセプトに、音楽で五感を体感する作品を6ヶ月連続でリリース中の5人組ダンス\u0026ボーカルグループ「Da-iCE」が5作のシングルを引っ提げて、連続リリースの集大成となるオリジナルアルバム「SiX」をリリース!シングル作品で打ち出してきた「五感」に「一味」の感覚を加えた「第六感=SiX」で、Da-iCEならではエンターテインメントを奏でます。※新品未開封の商品です。値下げ交渉はご遠慮いただいております。