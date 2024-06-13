PSVita 本体 ソフト2本付　グリザイア:ファントムトリガー

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商品詳細
「PlayStation®Vita（PCH-2000シリーズ）Wi-Fiモデルアクア・ブルーPCH-2000ZA23」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥18980荷物整理の為、出品します。セット内容の物はすべて入っています。プラス⚫︎グリザイア:ファントムトリガー01\u002602⚫︎グリザイア:ファントムトリガー03\u002604⚫︎PSVita専用メモリーカード16GB付き動作確認済み初期化済み外箱に傷や擦れ傷ありますが、本体にはほとんど傷はありません。保護フィルムは貼ったままです。バラ売り不可中古品になりますのでご理解頂ける方お願いします新品同様の品質を求める方、神経質な方はご遠慮ください
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http://narcologia.ru/goods/symmetric558245.html
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