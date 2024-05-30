zerobaseoen ジャンハオ トレカ 封入特典

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商品詳細
ZB1ジャンハオのトレカと封入特典です。トレカ↓YOUTHver封入×2MAKESTAR猫耳トレカSOUNDWAVEラキドロ海外製品ですので、初期傷ございます。封入トレカ1枚、かなりくっきりと初期傷がついていますTTコースター跡です。（画像2枚目）即購入○
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