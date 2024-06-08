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OKAMOTO'S オカモトズ　レコード　BOY 完全生産限定盤／新品未開封
商品番号 K88916740444
商品名

OKAMOTO'S オカモトズ　レコード　BOY 完全生産限定盤／新品未開封
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完全生産限定、アナログ盤です。新品・未開封。未再生です。購入後、暗所にて保管しておりました。中古品や自宅保管であることにご理解いただいた上でのご購入お願いします。即購入OKです。#okamoto's#オカモトズ　#レコード
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