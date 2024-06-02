プリンセスクエスト 限定版 帯付き トレカ 付き セガサターン

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商品詳細
プリンセスクエスト限定版中古品開封済みです。帯にシワあり説明書にも若干シワあります。トレカは未開封かわかりませんが未開封っぽい感じだったのでそのままにしてあります。盤面は少し細かい傷があります。説明書訂正のチラシあり。アンケートハガキは付いてません。送料込みご購入から24時間以内に発送手続きを致します。画像でご納得頂いてからご購入下さい。質問がありましたらご購入前に宜しくお願いします。PrincessQuestLimitedEditionUseditem.Ithasbeenopened.Therearewrinklesontheobi.Therearealsosomewrinklesinthemanual.I'mnotsureifthetradingcardisunopened,butitseemedtobeunopened,soIleftitasitwas.ThereareafewfinescratchesontheCDsurface.Thereisacorrectionflyerforthemanual.Thesurveypostcardisnotincluded.#ゲーム#RPG#サターン#Other#SS#SEGA#セガ#レトロゲーム
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