日本の美術 No.505 文書・写本の作り方 / 藤本孝一 / 至文堂



Amazon | 日本の美術 No.505 文書写本の作り方 藤本孝一 至文堂 ...



Amazon | 日本の美術 No.505 文書写本の作り方 藤本孝一 至文堂 ...



Amazon.co.jp: 日本の美術 no.505 文書・写本の作り方 : 藤本 孝一: 本



Amazon | 日本の美術 No.505 文書写本の作り方 藤本孝一 至文堂 ...



Amazon | 日本の美術 No.505 文書写本の作り方 藤本孝一 至文堂 ...



Amazon | 日本の美術 No.505 文書写本の作り方 藤本孝一 至文堂 ...



Amazon | 日本の美術 No.505 文書写本の作り方 藤本孝一 至文堂 ...



Amazon | 日本の美術 No.505 文書写本の作り方 藤本孝一 至文堂 ...



Amazon | 日本の美術 No.505 文書写本の作り方 藤本孝一 至文堂 ...



Amazon | 日本の美術 No.505 文書写本の作り方 藤本孝一 至文堂 ...



Amazon.co.jp: 日本の美術 no.505 文書・写本の作り方 : 藤本 孝一: 本



Amazon | 日本の美術 No.505 文書写本の作り方 藤本孝一 至文堂 ...



日本の美術 Ｎｏ．５０５ 文書・写本の作り方



大逆張り時代の到来 : 来るべきこれからの20年の最強戦略 マンガーの ...



新発売】 思想家 岡田茂吉講話記録 「御教え集 第五号」 人文/社会 ...

国立文化財機構東京国立博物館（監修）,国立文化財機構京都国立博物館（監修）,国立文化財機構奈良国立博物館（監修）,国立文化財機構九州国立博物館他にも2000冊ほど出品中＝【#そるてぃ書店】目次＝#写真2枚目以降毎度ありがとうございます。この他にも小説、思想書、人文書、エンタメ、SF、ミステリ、古雑誌など出品しております。#202108【内容紹介】写本学絹布を目指した紙大高壇紙の皺文書の書き姿写本の書き姿冊子本の成立附論:修理による形体の変革【写本とは】写本（英語:manuscript）とは、手書きで複製された本や文書、またはその行為そのものを指して示す用語。時に、原本（オリジナル）である正本と対応させて、それを書き写した書写本であることを強調するために用いられることもある。現代で言う謄本。日本においても古文書や記録資料、編纂資料などは多くが写本として伝来し、原本のほか写本が存在するものや、原本が伝存せず作成時期の異なる複数の写本が伝存しているケースなど、さまざまなものがある。なお、写本の作成に際して用いられた原本を「底本」と呼び、底本は必ずしも成立当初の原本ではなく写本であることも多い。また、写本には作成者や年紀、作成意図などを記した奥書や印判などが付されている場合も多く、これらも歴史資料として重視される。古典の写本古事記室町時代の真福寺本（1371年）が最古である。（国宝）日本書紀9世紀の写本が最古で奈良国立博物館蔵。（国宝）万葉集平安時代中期の桂本が最古級で、金泥・銀泥をほどこした優美なものである。20巻揃いのものでは鎌倉時代後期の西本願寺本が最古という。古今和歌集平安時代中期の高野切が最古という。源氏物語藤原定家による写本を基礎とした『青表紙本』系統と源光行・親行親子による『河内本』系統が存在する。この二つ以外の写本は『別本』と呼ばれる。詳細は「源氏物語の写本」を参照枕草子三巻本、能因本、堺本、前田本という、共通する本文を多く含みながらも大幅に異なった形態を持つ系統の写本があり、どの系統が原本に近いのか諸説ある。#歴史の本#写本#そるてぃ書店#日本史#オレンジの本棚#史料#アートの本#美術#日本の古典