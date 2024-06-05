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岩崎宏美 【限定】45th anniversary concert box
商品番号 I24340280466
商品名

岩崎宏美 【限定】45th anniversary concert box
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 7,391 円
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商品詳細

デビュー45周年記念に発売されたオンライン限定のスペシャルCD＆Blu-rayボックスセットです！【1,000セット限定生産】※シリアルナンバー　0669Blu-rayはDVDより多くの情報時間が収容性能が有り、DVD版よりもはるかに高画質で収録されております♬開封こそされていますが、ディスク・ケースには、使用少なく目立った汚れや傷は無く良い状態でキレイです　画像に写っているのが全てです、ご自信でご確認をお願い致します。個人・自宅保管の商品です♪良い状態ですが完璧な商品ではありませんので、中古品にご理解を頂く方のみ、ご検討ご購入をお願い致します。撮影後は、ビニール(OPP袋)に包み保管させて頂いています✨#岩崎宏美#BIuray#CD#LIVE#ミュージック#希少品#Used#美品#人気#邦楽#現品限り#岩崎良美#ヒロリン#citypop
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