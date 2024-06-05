SONY PlayStation2 SCPH-77000（ソフト付き）

ソニー PlayStation2SCPH-77000です。ゲームソフト（PS、PS2ソフト）、手持ちのDVDの読み込みできました。動作確認済みです。商品は簡易清掃済みです。本体には特に目立つような傷等も見られず、全体的には綺麗な状態だと思います。付属品は以下のとおりです。●コントローラー●ACアダプター（電源ケーブル）●AVケーブルなお、おまけとして以下のものをお付けします。●PS2用ソフト ・SDガンダムジージェネレーションSEED発売から15年超の中古品ですので、神経質な方や完璧を求められる方は、購入をお控えいただければと思います。以上、よろしくお願いいたします。SONYPlayStation2SCPH-77000color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation2ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY#プレイステーション2#プレステ2



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