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【キズあり】【動作確認済み】ニンテンドー3DS本体　ソフト3個付き
商品番号 J69370125531
商品名

【キズあり】【動作確認済み】ニンテンドー3DS本体　ソフト3個付き
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドー3DS本体（SDカード付）とソフト3個セットで出品します。3DS本体はスティックのところが壊れていますが動きます。タッチペンもありません。動作確認はしました。3つのソフト全て動作確認済みです。充電器はありません。3DSは初期化済みです。「ゼルダの伝説トライフォース3銃士」任天堂定価:￥4700「ゼルダの伝説ムジュラの仮面3D」任天堂定価:￥4700「実況パワフルプロ野球ヒーローズ」コナミデジタルエンタテインメント定価:￥4500#任天堂#ゲーム#アクションアドベンチャー#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS#ゼルダ#パワプロ#ゼルダの伝説
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