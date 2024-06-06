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モンスターケーブル　MONSTER CABLE ROCK 6.4m （NO.3）
商品番号 I83141354379
商品名

モンスターケーブル　MONSTER CABLE ROCK 6.4m （NO.3）
ブランド名 モンスター
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

モンスターケーブルをご覧いただきありがとうございます。ROCK6.4mケーブルです。通電、作動問題ありません。ジャック等のキズ、汚れ、擦れなどは写真でご確認ください。
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