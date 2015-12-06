

AKB48劇場 10周年記念祭\u0026記念公演〈数量限定版・4枚組〉 AKB48劇場 10周年記念祭\u0026記念公演〈数量限定版・4枚組〉



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「AKB48劇場10周年記念祭\u0026記念公演〈数量限定版・4枚組〉」AKB48※オフィシャルショップ限定品《DISC再生確認済み》AKB48劇場オープン10周年を記念して行われたコンサートの模様をBlu-ray化。卒業メンバーも多数参加した「AKB48劇場オープン10周年記念祭」「AKB48劇場10周年特別記念公演」「AKB48チームK2期生10周年記念特別公演」の3公演を収めるほか、メイキングも収録。－－－特記事項－－－－－－－－－※赤い収納箱には擦り傷・凹み・折れ・シワなどのダメージあり(画像参照)。※商品画像以外のものは付属しておりません。※あくまでも中古品なので傷や汚れはご理解を頂ければ幸いです。－－－－－－－－－－－－－－－－■JAN：4580303217122■4枚組Blu-ray・Disc1 2015.12.06AKB48劇場オープン10周年記念祭・Disc2 2015.12.08AKB48劇場10周年特別記念公演・Disc3 2016.04.01AKB48チームK2期生10周年記念特別公演・Disc4 メイキング映像/AKB48劇場オープン10周年記念祭＆記念公演■収録時間：567分■限定版特典・ステージショット生写真・ブックレット・10周年記念メダル復刻版(専用ケース付)・フォトアルバム・カセットテープ「10年後の私へ」【DISCの状態】鏡面(データ領域)には目立つ傷が見当たらないものを出品しておりますが、中古品の性質上で細かい傷はある場合が御座います。目立つ傷がある場合は必ず再生確認をして特記事項に記載をさせて頂きます。レーベル面とデータ領域以外に関しましては再生に支障がない限り、傷ありでも出品をしております。【DISCの映像再生について】映像の一部にわずかな音割れやノイズが生じたり、2層DISCを再生時に1層目から2層目へ切り替わる時に一瞬映像が停止後(1秒以内)にすぐ動き出す等、これらは製造時の仕様で起こる事が御座います。尚、再生は国内用のDVD/Blu-ray専用プレイヤーのご使用を推奨致します。