【未開封】引き寄せの法則タロット（初回限定特典付き）　マリーナ・ロヴィーダ著



引き寄せの法則タロット



引き寄せの法則タロット



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『引き寄せの法則タロット』（初回限定特典「願いの引き寄せカード」付き）著者：マリーナ・ロヴィーダ出版社：JMA・アソシエイツ(ライトワークス)貴重な日本語訳版です。シュリンク付きの未開封品ですが、ごく小さなフィルム破れが表面に３カ所と裏面に１カ所あります（画像7・8・9枚目）この点ご理解の上、どうぞよろしくお願いいたします。購入後日光の当たらない場所で大切に保管しておりましたが、個人による自宅保管品ですので、完璧を求める方・過度にデリケートな方はお控えください。未開封のため中は未確認ですので、初期不良につきましてはご容赦願います。