ジャンク品　PS3 本体 コントローラー 2台 付属品 CECH-2000A

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商品詳細
PS3本体 コントローラー2台 その他付属品 CECH-2000A120GBジャンク品になります。5年くらい前に遊んでましたが途中で画面がフリーズしたりして遊ばなくなりました。それから動作確認しておりませんので完全ジャンク品でお願いします。コントローラーもスティックがベタベタしております。初期化もしておりません。それでも部品取りなどで構わない方のみご購入ください。発送時はPS3の箱に入れそのままメルカリ便にて発送いたします。
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