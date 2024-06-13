専用　　産後1ヶ月リハビリBOOK

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商品詳細
柴田星子さんの、産後1ヶ月に読んで実践するためのリハビリBOOKです。さらしの巻き方や、体勢で気をつけること、その他の体操なども載っていてとても参考になりました(^^)♪産院にも持参したため少し表紙に折れがありますが中身は問題なく見れます。出産前の方、事前に読んでおくととても参考になり、産後すぐから自分でケアできますよ(^^)#柴田星子#産後1ヶ月#マタニティ#セルフケア整体
http://narcologia.ru/goods/recycling983214.html
http://narcologia.ru/goods/reflector220864.html
http://narcologia.ru/goods/waveform383517.html
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