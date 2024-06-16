YAMAHA YFL-23 フルート　ケース付き

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商品詳細
⭐︎簡易掃除済み⭐︎YAMAHAYFL-23フルート ケース付き⭐︎動作確認出来ない為ジャンク品として出品致します稼働する場合もあれば不具合がある場合もあります⭐︎錆や傷汚れありますメルカリルールに従い、基本的に専用取引はお断りさせていただいております。コメント無し即購入大歓迎です。提示した金額で購入された方を優先致します。商品は中古品です。神経質な方、完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください。画像内のものが全てとなります。出品にあたり慎重にチェックしておりますが素人管理のためご理解お願い致します。詳細はプロフィールをご確認下さいませ✨7/1230
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