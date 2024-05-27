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現代日本美術全集　愛蔵普及版　集英社版 全18巻
商品番号 B59266317719
商品名

現代日本美術全集　愛蔵普及版　集英社版 全18巻
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,677 円
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商品詳細

現代日本美術全集　Vingtans愛蔵普及版　ヴァンタン全18巻経年劣化、小さいシミ、あります。中身は、ほとんど綺麗な状態ですが、長期自宅保管品ですので神経質な方はご購入をお控えください。1冨岡鉄斎2横山大観3菱田春草/今村紫紅4村上華岳/土田麦僊5小林古径6福田平八郎7青木繁/藤島武ニ8岸田劉生9佐伯祐三10安井曾太郎/小出楢重11坂本繁二郎12梅原龍三郎13竹内栖鳳/上村松園14安田靫彦15前田青邨16浅井忠/黒田清輝17中村彝/須田国太郎18萬鉄五郎/熊谷守一
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