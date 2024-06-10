DVD 山口百恵/ザ・ベストテン 山口百恵 完全保存版 DVD-BOX〈5枚組〉

ご覧頂きありがとうございます。山口百恵ザ・ベストテン山口百恵完全保存版DVD-BOX〈5枚組〉山口百恵/黒柳徹子定価:￥26,180あの幻の歌番組「ザ・ベストテン」が伝説の歌姫・山口百恵が共に復活!!~全12曲・全122回ランクインを網羅!~人気絶頂で惜しまれつつ引退してから30年、山口百恵が国民的人気を博した歌番組「ザ・ベストテン」に出演した映像をDVD化!初出演してから引退直前までの約2年10ヶ月の全記録を収録。おなじみのミラーゲートからの登場シーンや黒柳徹子\u0026久米宏とのトークまでも収録した、貴重な映像が満載の永久保存版DVD-BOX。★箱に破れがあります。古いもので、自宅保管するですので、ご理解頂きますようにお願い致します。コンパクトBOXで発送させて頂きます。不良品がございましたら評価前に連絡下さい。宜しくお願い致します。#なおちゃんプロフ必読その他商品も宜しくお願い致します。



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